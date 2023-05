Nuova prima maglia Milan 2023-2024 già disponibile in pre-order

La nuova prima maglia del Milan per la stagione 2023-2024 è già disponibile in pre-order sul sito web ufficiale rossonero. Tutte le info

Giovedì 1° giugno il Milan e PUMA sveleranno la nuova prima maglia del Diavolo per la stagione 2023-2024. La divisa da gioco 'Home' che sarà indossata dai ragazzi di Stefano Pioli, però, è già disponibile in pre-order, come di consueto, sullo store online del Milan.