Notizie Milan – Zambrotta: “Tonali? Mi colpisce la sua maturità, ma…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluca Zambrotta, ex giocatore del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Sandro Tonali. Ecco le sue parole.

“A 20 anni sembra abbia l’esperienza nel Dna, la sua maturità ti colpisce. Però ricordiamoci che arriva dal Brescia, che lottava per obiettivi diversi. Io conosco la differenza tra i campi di provincia e stadi come il Camp Nou o San Siro: se non sei abbastanza forte mentalmente rischi di pagare tutto alle prime difficoltà”

MILAN, TONALI VUOLE UNA MAGLIA DA TITOLARE >>>