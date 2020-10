Milan, Tonali vuole una maglia da titolare nel derby: è sfida con Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si proietta verso il derby, gara in programma il 17 ottobre prossimo. Questa potrebbe essere la partita di Sandro Tonali, che è stato vicino all’Inter ma che alla fine è andato al Milan.

Tonali fino a questo momento ha giocato due partite con il Milan. Non è ancora al top della forma, ma ha le caratteristiche giuste per far svoltare la squadra. Pioli lo sta inserendo piano piano nel motore e l’obiettivo del centrocampista è di diventare il prima possibile un titolare di questa squadra. Se la vedrà con Ismael Bennacer, giocatore molto importante per Pioli.

Il Milan comunque, al di là di queste ultime partite, punta molto su Tonali. Ha visione di gioco, lancio, capacità di usare entrambi i piedi. Lo staff tecnico ha preparato un programma ad hoc che gli consenta di arrivare al top alla forma in tempi brevi. Ricordiamo che Tonali è stato anche in isolamento domiciliare prima di arrivare al Milan.

Le gare con l’Under 21 gli consentiranno di mettere minuti preziosi nelle gambe e poi cercherà di convincere Pioli di schierarlo dal primo minuto contro l’Inter. Titolare inamovibile è Franck Kessie, che resta il centrocampista probabilmente più importante a disposizione di Pioli. La coppia con Tonali può funzionare molto bene sulla carta.

Il derby comunque sarà una prova di maturità per il Milan e per lo stesso Tonali, che non ha mai sfidato una grande con la maglia di un’altra grande. Con il Brescia la scorsa stagione non è andata bene contro l’Inter (sconfitto 2-1 a Brescia e 6-0 a San Siro) e anche per questo il centrocampista vuole la sua rivincita. Pioli ci pensa.

