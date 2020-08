Nostalgia Milan – Maldini commenta la foto di Shevchenko: “Classe!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il rapporto tra Paolo Maldini e Andriy Shevchenko è stato sempre fantastico. Da giocatori sono stati esempi l’uno per l’altro, e gli uni per gli altri, straordinari in campo e fuori. E anche a carriera finita, si sono saputi reinventare trovando ancora spazio nel mondo del calcio.

Maldini ancora al Milan, da dirigente, mentre Shevchenko come Commissario Tecnico della nazionale Ucraina. Oggi l'ex capitano rossonero ha commentato una foto postata su Instagram da Sheva durante gli allenamenti della sua nazionale: Maldini ha scritto "Classe" sotto la foto dell'ex compagno mentre prova un colpo di tacco acrobatico.