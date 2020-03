Nocerino: “Milan? Dispiace vederlo così, ecco il mio ricordo più bello”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex calciatore rossonero Antonio Nocerino, intervenuto sul profilo Instagram di ‘Calciomercato.com’, ha parlato del momento attuale del Milan . Ecco le sue parole: “Mi dispiace molto vedere così il Milan anche perché sono rimasto in grande rapporto con le persone che lavorano a Milanello e in sede. Fa molto male perché è una grande squadra, una società gloriosa che merita tutto il bene di questo mondo. Ogni persona che lavora al Milan, lo fa con l’anima e il cuore quindi spero che possa tornare più presto sul tetto del mondo“.

Su Ibrahimovic: “Ibrahimovic è un giocatore che ha dimostrato di poter giocare e può ancora fare la differenza. Lui è un grande campione ma a mio avviso ha bisogno di giocatori maturi al suo fianco, creando un mix tra gioventù e esperienza e non solo giocatori giovani. Finora Zlatan è stato il parafulmine per tutti ma al Milan servirebbero più giocatori con la sua stessa qualità e la stessa mentalità“.

Sul gol a Barcellona: “Uno dei momenti più importanti della mia carriera è stato il gol a Barcellona perchè mai avrei pensato di giocare in uno stadio del genere, mai avrei pensato di giocare contro una squadra di quel calibro e di segnare davanti a mio padre. Non era mai uscito dall’Italia per vedere una partita e quindi metto qul gol tra i più bei ricordi al Milan perchè lo riconnetto ad un ricordo familiare. Penso di non essere mai stato all’altezza di aver giocato al Milan ma ho sempre cercato di dare sempre il massimo di quello che potevo dare. Non so se fossi all’altezza di giocare nel Milan ma quello che so è di aver sempre dato tutto per quella gloriosa maglia”.

