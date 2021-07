Nizza-Milan, dove vedere in TV e in streaming l’amichevole

Stasera alle 20:30 si giocherà la prima amichevole europea rossonera, Nizza-Milan. Ecco come seguire la squadra di Pioli in TV.

Come seguire il match di questa sera? Nizza-Milan sarà trasmessa live in televisione su Sky in esclusiva. Così, chiunque abbia un abbonamento potrà vedere il match sia su Sky Sport Uno (canale 201), sia su Sky Sport Calcio (canale 202) che sul canale 251. Ovviamente tutto in HD. Servizio che sarà disponibile allo stesso modo anche per chi fosse abbonato a Now, il servizio streaming di Sky. Sarà possibile seguire il match anche su Sky Go. Non ci sono conferme, invece, per quanto riguarda la trasmissione sul canale YouTube del Nizza. Probabile che, comunque, in Italia non sia accessibile la trasmissione. Intanto si avvicina sempre di più la cessione di Hauge >>>