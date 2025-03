Nigeria, i convocati per i prossimi impegni: Chukwueze rappresenta il Milan

Eric Chelle, Commissario Tecnico della Nigeria, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni, includendo anche Samuel Chukwueze del Milan. La nazionale africana, infatti, se la vedrà con il Ruanda e poi con lo Zimbabwe in due sfide valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Nell'elenco figurano giocatori del calibro di Victor Osimhen del Galatasaray, Ademola Lookman dell'Atalanta e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Non è presente, invece, Fisayo Dele-Bashiru della Lazio.