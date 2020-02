Nicolato: “Daniel Maldini? Pioli lo ha fatto esordire perché ha qualità”

ULTIME NEWS MILAN – Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 21, ha parlato dell’esordio di Daniel Maldini con la maglia del Milan. Ecco le sue dichiarazioni dagli studi di ‘Sky Sport’: “Abbiamo tanti giovani che stanno calcando campi di Serie A e di Serie B. Dobbiamo continuare a fare crescere i nostri ragazzi sopratutto speriamo che ce ne siano di più così il lavoro per noi è un po’ più facile. Daniel Maldini è un ragazzo dalle grandi qualità, che conosciamo bene e se un allenatore come Pioli lo ha fatto esordire evidentemente ha riconosciuto anche lui queste qualità”. Ecco infatti come Stefano Pioli ha parlato di Daniel Maldini, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android