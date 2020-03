Nicola Higuain: “Pretendiamo rispetto, nostra madre ha un cancro”

ULTIME NEWS – Nei giorni scorsi ha fatto discutere e non poco il ritorno in Argentina di Gonzalo Higuain, che ha infranto le regole della quarantena impostagli dalla Juventus. Dopo aver spiegato al club bianconero il motivo del suo spostamento, è stato concesso all’argentino di prendere un volo privato per stare vicino alla mamma, in precarie condizioni di salute. In merito a questo episodio è intervenuto su Twitter il fratello di Gonzalo, Nicola Higuain, che ha scritto parole dure nei confronti di chi ha criticato il ritorno in patria del ‘Pipita’. Ecco i ‘tweet’:

“Nostra madre ha il cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po ‘di rispetto e considerazione … Per favore, i famosi leader dell’opinione pubblica tacciano un po’”.

Intanto la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Andersinho Marques: ecco le sue parole >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android