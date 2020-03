Tommasi: “Ripresa Serie A? Dicono il 5 aprile, ma è impossibile. Vi spiego”

NEWS MILAN – Il presidente dell’assocalciatori, Damiano Tommasi, ha commentato la situazione attuale in Italia per via dell’emergenza Coronavirus. Tutto fermo, anche il calcio. Ma si è parlato di una data relativa al possibile ritorno della Serie A: “Nel nostro ambiente si pensa di tornare a giocare il 5 aprile, ma è chiaramente impossibile. L’auspicio è di tornare a giocare in maggio o giugno, se andrà bene”.

Il presidente dell’AIC vuole tutelare tutti calciatori: “Quando parliamo sembra che vogliamo tutelare solo la salute degli atleti. Vorrei ricordare che la prima squadra colpita è la Pianese, in Lega Pro, il cui massaggiatore è in terapia intensiva. Oppure il mondo Juve, che oggi ha un centinaio di persone in quarantena. In questo momento il compito dei calciatori è quello di ogni altro cittadini. Obbligarli a muoversi è stata una forzatura, e speriamo che anche la UEFA capisca di rinviare l’Europeo. La UEFA deve aiutare le leghe a finire i campionati, comportandosi da Comunità Europea. Siamo una catena, e i problemi di un campionato valgono per tutti”.

Anche l'UEFA sta pensando ad una soluzione per finire Champions ed Europa League entro i termini necessari: ecco la possibile formula

