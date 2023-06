News Milan, Nesta è il nuovo allenatore della Reggiana

Senza una panchina dal 22 marzo 2021, quando venne esonerato dal Frosinone, l'ex difensore del Milan Alessandro Nesta torna ad allenare in Serie B. Il 47enne è stato annunciato come nuovo allenatore della Reggiana, squadra neopromossa dopo aver vinto il campionato di Serie C. Oltre al Frosinone, infatti, Nesta ha allenato il Miami FC ed il Perugia, mentre, nel 2022, ha svolto il ruolo di commentatore per le gare di Champions League per Amazon Prime Video.