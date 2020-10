News Milan – Jackson Martinez, l’ex obiettivo ora cantante hip hop religioso

ULTIME NEWS MILAN JACKSON MARTINEZ

Ultime Notizie Milan: Jackson Martinez si dà all’hip hop religioso

MILAN NEWS – Sono passati più di cinque anni. Era l’estate del 2015, quando il Milan inseguiva con tutte le proprie forze Jackson Martinez, attaccante colombiano ai tempi in forze al Porto. Era considerato senza dubbi uno dei migliori centravanti in Europa e i rossoneri, che sembravano tornati alla carica grazie alle finanze di Mr. Bee Taechaubol, sono andati vicinissimi ad acquistarlo, tanto che il canale ufficiale diede praticamente l’annuncio. Oggi, 33enne, Jackson Martinez è svincolato e si sta reinventando, lontano dal calcio che poi non gli ha dato tante soddisfazioni. Ora si sta dedicando all’altra sua grande passione: la musica. Non musica qualsiasi, bensì religiosa. Tramite i propri profili social ha lanciato il suo ultimo singolo “Escucha”, un brano hip hop con anche un videoclip, ovviamente tutto a tema religioso. Ai microfoni di Vamos ha presentato così la canzone: “La mia musica è incentrata sul far conoscere la parola di Dio. In un momento critico della mia carriera, quando ho avuto due operazioni, mi sono dedicato alla scrittura e ho deciso di pubblicare il mio primo album”.