News Milan – Elliott, cifre ‘monstre’ investite per il club: i dettagli

Milan, gli investimenti di Elliott

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Importante notizia riportata da ‘Calcio e Finanza’. Secondo il noto portale che riporta dati economici applicati al calcio nei giorni scorsi ‘Project RedBlack’, società controllata da Elliott, cui fa capo il 100% di Rossoneri Sport Investment Luxembourg, ha da poco depositato il bilancio al 31 dicembre 2019. Un documento che certifica tutti gli investimenti fatti dal fondo americano dal momento dell’acquisto del club rossonero.

Al 31 dicembre, ‘Project RedBlack’ ha destinato 86,75 milioni di euro nelle casse del Milan, Una cifra, già considerevole, che va ad aggiungersi ai 383,5 milioni investiti tra il 2 agosto 2018 e il 26 novembre 2019. Se vengono prese in considerazione anche le uscite del 2020, si può notare che Elliott ha versato 470,23 milioni di euro. Ma non è di certo finita qui: Questa cifra, va sommata ai 300 milioni di euro investiti dal fondo statunitense per rilevare il controllo da Yonghong Li.

Il totale recita 770, 25 milioni, un importo che però è da considerarsi lordo. A questo vanno sottratti i 128 milioni di euro di debito derivanti dai due bond emessi nel giugno del 2017 nella gestione cinese. Il risultato degli investimenti netti di Elliott ammonta dunque a 642, 25 milioni di euro.

