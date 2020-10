ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2. Il tecnico ha parlato di Franco Baresi e Paolo Maldini, ex giocatori rossoneri: “Una delle considerazioni che ho sempre fatto in quel periodo è che che era difficile vincere il pallone d’oro per chi non faceva l’attaccante. Baresi e Maldini l’avrebbero sicuramente meritato”.

TONALI RISCHIA IL DERBY? IL PUNTO >>>