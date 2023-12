Newcastle-Milan, Pioli ha deciso di convocare Nsiala Makengo | PM News

Anche contro il Newcastle, in occasione dell'ultima giornata di Champions League, il Milan dovrà far fronte all'emergenza difensiva. Oggi Simon Kjaer non era presente nella rifinitura e ovviamente non è partito con la squadra per l'Inghilterra. Come appreso dalla nostra redazione, proprio per questo motivo, Stefano Pioli ha deciso di convocare Clinton Nsiala Makengo, giovane centrale della Primavera. LEGGI ANCHE: Mercato Milan - Dalla Germania: "Maignan sempre nel mirino del Bayern" >>>