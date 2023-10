Newcastle, altro infortunio per Howe: Barnes fuori per tre mesi

Proprio Howe ha parlato così nel post partita della gara contro lo Sheffield sulle condizioni del classe '97: "Non è una frattura. Non conosco il termine medico da usare. E' un infortunio insolito, siamo un po' sconcertati su come sia potuto succedere, ma è proprio una di quelle cose che a volte succedono. Si vedeva dal modo in cui è caduto che sapeva subito di avere un problema".