Nesti: “Derby? Pioli nel primo tempo ha compiuto un capolavoro”

NEWS MILAN – Il giornalista Carlo Nesti, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del derby di domenica scorsa, soffermandosi in particolar modo sul lavoro di Stefano Pioli, tecnico del Milan.

"Pioli nel 1° tempo ha compiuto un capolavoro tattico mettendo l'Inter molto in difficoltà tra le linee. Il Milan dopo il 2-2? Il pugile si è rialzato ma non è stato più lo stesso, non è riuscito a reagire. La squadra aveva speso moltissimo nel primo tempo, Pioli ha tardato un po' i cambi".

