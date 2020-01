Nba, Antetokounmpo: “Ibrahimovic è uno dei miei giocatori preferiti”

NEWS MILAN – Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks in NBA, è stato ospite a Parigi del Psg, la squadra allenata da Thomas Tuchel. L’ala forte greca, di origini nigeriane, ha rivelato il suo amore per lo svedese Zlatan Ibrahimovic, oggi attaccante del Milan: “Ho sempre ammirato il PSG, lo prendo sempre quando gioco ai videogames. Ci sono due dei più grandi calciatori del mondo come Neymar e Mbappé e qui ha giocato uno dei miei preferiti di sempre: Zlatan Ibrahimovic”. Intanto il padre di Piatek lascia delle dichiarazioni molto importanti, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android