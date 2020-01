Calciomercato Milan – Il padre di Piatek: “Vuole giocare, in caso cambierà”

CALCIOMERCATO MILAN – Wladyslaw Piatek, padre dell’attaccante Krzysztof, ha parlato a Sportowefakt del futuro di suo figlio, che sembrerebbe essere in questo momento lontano dal Milan. Ecco cosa ha detto

“Non è intenzionato a fare la riserva, vuole essere protagonista per arrivare in forma agli Europei. Vuole giocare: se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove. Le proposte non mancano, molti lo vogliono: ci sono delle offerte per il prestito, ma la società punta alla cessione definitiva per una cifra simile rispetto a quella sborsata l’anno scorso (circa 35 milioni di euro, ndr). Nella prossima settimana decideremo il suo futuro: intanto si allena molto, ma è una persona e non una macchina”. Intanto Maldini e Boban sembrano essere vicini a due talenti, continua a leggere >>>

