Nazionali – Prima chiamata per Zirkzee con l’Olanda: la scelta su Reijnders

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e obiettivo di calciomercato del Milan, sta disputando un'ottima annata in rossoblù. Ad oggi ha portato a referto per 10 reti e 6 assist in 28 presenze stagionali. Numeri che hanno attirato l'attenzione di Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda. L'ex allenatore del Barcellona ha deciso di convocare il classe 2001 per la prima volta in Nazionale maggiore. Convocato anche Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero.