Nazionali Milan – Risultati e minutaggio di Leao, Dalot e Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il resoconto delle sfide Nazionali in cui erano impegnati i calciatori del Milan. Ecco come sono andati i match. In particolare erano tre i rossoneri impegnati nella serata di ieri con le rispettive nazionali (Leao, Dalot e Bennacer). Anche se sarebbero dovuti essere cinque, ma purtroppo c’è stato l’annullamento della partita tra Islanda U21 e Italia U21, che avrebbe visto impegnati i due rossoneri Matteo Gabbia e Sandro Tonali.

Rafael Leão e Diogo Dalot sono scesi in campo, entrambi da titolari, nella vittoria del Portogallo U21 contro la Norvegia U21. Risultato finale di 4-1 in favore dei portoghesi: Rafa è stato schierato come punta centrale nel 4-3-3, al fianco di Jota e Neto, ed è rimasto in campo fino al 62′. Dalot si è disimpegnato da terzino destro ed è stato in campo fino all’83’.

Nell’amichevole internazionale tra Nigeria e Algeria, terminata 0-1 per l’Algeria e disputata alla Jacques Lemans Arena di Klagenfurt (Austria), Ismaël Bennacer non è stato impiegato dal CT Djamel Belmadi. Serata di riposo per il mediano rossonero, cosa che invece non è successa due giorni fa per il suo compagno di squadra Kessie: in campo, e a segno, nella sfida contro il Belgio di Saelemaekers, migliore del match e autore di un assist.

