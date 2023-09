Nazionali Milan – Esordio per Reijnders, 90′ per Maignan ed Hernandez

( fonte: acmilan.com) 7 settembre 2023, una data da ricordare per Tijjani Reijnders . Dopo il convincente avvio in rossonero, per il centrocampista olandese è arrivato anche l' esordio con la propria Nazionale maggiore. Gli Orange ospitavano la Grecia ad Eindhoven, e Tijjani ha fatto il proprio ingresso al minuto 65 , sostituendo l'atalantino de Roon in mezzo al campo. Il match si è concluso 3-0 a favore dei padroni di casa, ora a quota 6 punti - conquistati in tre gare - nel Girone B di qualificazione a Euro 2024 . Lo stesso gruppo è comandato - a punteggio pieno dopo cinque turni - dalla Francia di tre rossoneri, Mike Maignan , Theo Hernández e Olivier Giroud , tutti titolari contro l'Irlanda.

A Parigi, i transalpini hanno superato gli irlandesi con un gol per tempo. Mike ha collezionato un altro clean sheet, Theo è stato tra i migliori e ha disputato tutti i novanta minuti di gioco, mentre Olivier è stato costretto al cambio al 26' per un problema alla caviglia. Nella serata di giovedì sono scesi in campo anche altri due milanisti: Simon Kjær ha capitanato la Danimarca nel netto 4-0 inflitto ai danni di San Marino, Luka Jović è subentrato nel finale in Serbia-Ungheria, terminata 1-2. I danesi si sono issati così al secondo posto nel Girone H con 10 punti in 5 gare, mentre i serbi hanno ceduto la vetta ai rivali, ora al secondo posto in graduatoria. LEGGI ANCHE: Milan, parole al miele di Reijnders per il Diavolo >>>