Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

La sosta per le Nazionali prosegue e anche oggi, lunedì 16 novembre 2026, saranno diversi i giocatori del Milan a scendere in campo con le rispettive selezioni. Sono cinque i rossoneri attesi da un impegno internazionale: Christian Comotto, Davide Bartesaghi, Francesco Camarda, Sankhoun Diawara e Ardon Jashari. Un programma che coinvolge tre categorie differenti, dall'Under 20 fino alla Nazionale maggiore svizzera.

Il primo a giocare sarà Christian Comotto, convocato dall'Italia Under 20. Il centrocampista sarà impegnato nell'amichevole contro la Svizzera, in programma alle ore 15:00 ad Abano Terme. Un'occasione per continuare il proprio percorso con la selezione giovanile azzurra.

Bartesaghi e Camarda sfidano il Belgio, Diawara affronta l'Inghilterra

Alle 18:15 sarà invece il turno di Davide Bartesaghi e Francesco Camarda. I due giovani rossoneri scenderanno in campo con l'Italia Under 21 per affrontare il Belgio in un'amichevole in programma a Livorno. Dopo la precedente sfida contro la Francia, gli azzurrini avranno un'altra occasione per mettere alla prova il gruppo e proseguire il proprio percorso di crescita.

Pochi minuti più tardi, alle 18:30, toccherà a Sankhoun Diawara. Il difensore sarà impegnato con la Francia Under 21 nella trasferta contro l'Inghilterra, in programma a Bristol. Per lui un'altra opportunità per accumulare esperienza internazionale dopo la partita disputata contro l'Italia.

Jashari chiude il programma: Svizzera-Scozia in Nations League

L'ultimo rossonero a scendere in campo sarà Ardon Jashari. Il centrocampista è stato convocato dalla Svizzera per la partita contro la Scozia, valida per la Nations League. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20:45 a San Gallo.

Un appuntamento importante per la selezione elvetica e per il giocatore del Milan, che avrà la possibilità di confrontarsi con una nazionale di livello internazionale. Sarà proprio Jashari a chiudere la giornata dei rossoneri impegnati con le rispettive rappresentative.

Il programma completo dei rossoneri – lunedì 16 novembre: