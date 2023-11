Nazionali – Milan, Giroud immortale. In campo anche Okafor e Reijnders

In campo anche Reijnders e Okafor — (fonte:acmilan.com) - Non solo Francia, però. Tra le nazionali che hanno festeggiato la qualificazione a Euro 2024 ci sono anche Olanda e Svizzera, e anche in questo caso c'è stato un importante contributo rossonero. Ad Amsterdam gli Oranje hanno staccato il biglietto per la kermesse continentale battendo 1-0 l'Irlanda (gol di Weghorst all'11'), assicurandosi così di concludere al secondo posto nel Gruppo B davanti alla Grecia. 90' per Tijjani Reijnders, sostituito nel recupero dall'atalantino Koopmeiners e protagonista di una prova di grande qualità a centrocampo per la squadra di Koeman.

Festeggia anche la Svizzera, a cui basta l'1-1 di Basilea contro il Kosovo per assicurarsi uno dei due pass in palio nel Gruppo I. 75' per Noah Okafor, partito dal primo minuto al centro del tridente elvetico in quella che è stata la sua 18ª presenza in nazionale. Non impiegato, infine, Malick Thiaw nell'amichevole tra Germania e Turchia terminata 2-3 a Berlino. LEGGI ANCHE: Milan, Bennacer c’è la data per il rientro. Occhio alla ‘grana’ nazionale

