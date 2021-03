Nazionali – Leao non risponderà alla convocazione del Portogallo Under 21

Rafael Leao non si unirà alla Nazionale del Portogallo Under 21 le partita della fase a gironi dei Campionati Europei di categoria

Il Portogallo Under 21 , guidato dal Commissario Tecnico Rui Jorge , ha convocato i rossoneri Diogo Dalot e Rafael Leao per le tre gare del Gruppo D dei Campionati Europei di categoria previste per la fine di questo mese di marzo. I giovani lusitani giocheranno contro la Croazia (giovedì 25), l' Inghilterra (domenica 28) e, infine, contro la Svizzera (mercoledì 31).

Come riferito, però, da 'Proxima Jornada', sito web di calcio portoghese, Leao non risponderà alla convocazione del Portogallo Under 21 a causa della lesione di primo grado al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio rimediato sul finire di Milan-Napoli in campionato.

Leao, classe 1999, ha segnato in questa stagione 6 gol e fornito 5 assist in 32 gare disputate con il Milan tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. L'appuntamento con la rete, però, manca dal 9 gennaio scorso, in occasione di Milan-Torino 2-0 a 'San Siro'. Non andando in Nazionale, dunque, avrà tempo per recuperare e tornare in forma per le ultime gare dell'annata dopo la sosta. Per l'attacco del Milan prende fortemente quota una candidatura >>>