Nazionali – Kalulu del Milan tra i convocati della Francia U21

Il difensore del Milan Pierre Kalulu ha ricevuto la chiamata del tecnico della Francia Under 21 in vista dei prossimi impegni

Nonostante la crescita esponenziale di cui si è reso protagonista nelle ultime stagioni, Pierre Kalulu ancora non ha ricevuto la chiamata da parte della Nazionale maggiore della Francia . Sicuramente si tratta di una selezione in cui conquistare un posto è un affare molto complicato, ma è anche vero che una chance la possono meritare tutti.

E invece, dopo che negli scorsi giorni si era vociferato di una possibile presenza di Pierre Kalulu tra i preconvocati de Les Bleus, nella giornata odierna il difensore del Milan è apparso tra i prescelti da Sylvain Ripoll, tecnico della Francia Under 21. Il che di fatto lo estromette dalla corsa per un posto nella Nazionale maggiore, almeno per i prossimi impegni. Il talento del Lille: "Tifo Milan, Ronaldinho e Pirlo i miei idoli" >>>