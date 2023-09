Nazionali, ecco i convocati del Milan: date e partite dei rossoneri

(fonte: acmilan.com) "Primo giro di giostra per le Nazionali in questa stagione 2023-2024. Dopo tre giornate di campionato, la Serie A si ferma per dare spazio agli impegni internazionali, tra qualificazioni a Euro 2024, qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa e amichevoli. Diversi i giocatori del Milan convocati. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono e i match in programma.