Nations League: Turchia-Russia 3-2, 86 minuti per Calhanoglu / News

Turchia-Russia, Calhanoglu in campo per 86 minuti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vittoria sofferta per la Turchia che, contro la Russia, vince per 3-2. Ospiti in vantaggio con il gol di Cheryshev prima dell’episodio che ha cambiato la partita: l’espulsione di Semenov. La Turchia la ribalta subito con i gol di Karamakan, Under e Tosun. Ma i russi non mollano e, nonostante l’inferiorità numerica, accorciano le distanze grazie al gol di Kuzyayev. Finisce così, con Hakan Calhanoglu che ha giocato 86 minuti di partita. Per il turco ipotesi scambio con la Juventus. VAI ALLA NOTIZIA >>>