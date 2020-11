Olanda-Bosnia, Krunic sostituito nel finale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brutta sconfitta per la Bosnia che, all'Amsterdam Arena, perde per 3-1 contro l'Olanda. Di Giorginio Wijnaldum (2) e di Memphis Depay le reti degli olandesi. Gli ospiti accorciano nella ripresa con il gol di Prevljac ma non basta. Da segnalare i 78 minuti di Rade Krunic, centrocampista del Milan.