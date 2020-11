Calciomercato Milan – Si decide a breve: Maldini pronto / News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

Ultime News Mercato Milan: Thauvin, decisione a ore

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – C’è Hakan Calhanoglu in bilico, visto che il turco classe 1994 ha il contratto in scadenza a giugno; c’è Samu Castillejo che non convince e può portare nelle casse rossonere almeno 13 milioni (in Spagna è corteggiato da diversi club, pronti a sfidarsi per il classe 1995); e il Milan valuta le alternative. Tra queste, in modo particolare è seguito Florian Thauvin. Anche lui è col contratto in scadenza nel 2021.

Di proprietà del Marsiglia, non pare intenzionato a prolungare. Finora il club francese, nonostante la situazione, ha chiesto sempre almeno 32 milioni per lasciarlo andare, ma se Thauvin continua a non volerne sapere, ovviamente a gennaio dovrà rivedere le proprie richieste, a meno che non preferisca tenerselo almeno fino a giugno e poi perderlo a zero.

Paolo Maldini ha già da tempo avviato i contatti con l’entourage del giocatore e ha già presentato un’offerta importante da 2,8 milioni a stagione. Anche per questo i rossoneri sono la prima scelta di Thauvin, che però ultimamente si è visto corteggiare anche dal Siviglia. Il club spagnolo ha alzato l’offerta del Milan e dunque ora rischia di passare in prima posizione. Una situazione che al Milan interessa doppiamente, visto che il Siviglia altrimenti sarebbe interessato proprio a Castillejo.

La decisione di Thauvin dovrebbe arrivare a breve. Nelle prossime ore, infatti, l’esterno francese comunicherà al proprio club se ha definitivamente deciso di lasciare o se ascolterà proposte di rinnovo. Le parti si parleranno e decideranno se mettere il giocatore sul mercato o se invece tenerlo fino a fine stagione e perderlo poi a zero. Per la scelta della squadra, invece, potrebbe volerci un po’ di più…

