Nations League, oggi il sorteggio: Italia testa di serie

Italia, finalista della passata edizione, è testa di serie per i gironi di Nations League insieme alla Francia, al Belgio e alla Spagna.

Grazie al terzo posto conquistato nella passata edizione, la Nazionale di Roberto Mancini sarà testa di serie al sorteggio per la fase a gironi della UEFA Nations League in programma giovedì 16 dicembre (ore 18) a Nyon. In prima fascia nella Lega A insieme agli Azzurri ci sono i campioni in carica della Francia, la Spagna finalista e il Belgio, battuto 2-1 dall’Italia nella finalina per il terzo posto disputata lo scorso 10 ottobre a Torino.