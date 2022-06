Resoconto nazionali, Modric condanna la Francia di Maignan e Theo

La Francia cade a Parigi contro la Croazia ed è aritmeticamente esclusa dalla corsa al primo posto. Maignan in campo per 90 minuti

Rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in questa edizione della UEFA Nations League la Francia, che cade 0-1 in casa contro la Croazia. Allo Stade de France di Parigi torna titolare Mike Maignan tra i padroni di casa, dopo la presenza nella gara d'andata sempre contro i croati. Il gol che decide la gara arriva al 5': calcio di rigore trasformato da Modrić, Maignan tocca ma non basta. Nella ripresa è monologo francese alla ricerca del pari, con Mike attento a sventare i tentativi di Budimir e Majer in ripartenza. Turno di riposo invece per Theo Hernández.