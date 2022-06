Nations League, i milanisti in campo: vince Krunic, Calabria cade con l’Italia

"Successo cruciale per la Bosnia di Rade Krunić, autore dell'assist decisivo per il 3-2 grazie al quale la sua Nazionale ha superato la Finlandia restando al comando del Gruppo 3 di Lega B (8 punti). Rade in campo per 90'. Titolare e impiegato per l'intera gara anche Davide Calabria, con gli uomini del CT Mancini puniti severamente dalla Germania al Borussia Park di Mönchengladbach: 5-2 per i tedeschi.