Nations League: Italia ancora in top X del Ranking FIFA dopo le due vittorie

L'Italia di Luciano Spalletti ha iniziato al meglio la nuova stagione della Nations League, ottenendo due vittorie in altrettante partite. La prima, di grande prestigio, è arrivata in casa della Francia con una rimonta spettacolare, seguita dal 2-1 su campo neutro contro Israele . Questi sei punti pongono gli Azzurri al comando del loro girone nella competizione UEFA, risollevando il morale dopo i deludenti Europei in Germania. Inoltre, offrono una visione più ottimistica per il futuro, che include non solo il proseguimento nella Nations League, ma anche le qualificazioni per i Mondiali 2026 .

L'importanza della Nations League

Da quest'anno, il percorso nella Nations League avrà un impatto anche sulle qualificazioni per i Mondiali. Per le squadre europee, il processo di qualificazione sarà suddiviso in 12 gruppi, con le vincitrici di ogni gruppo che garantiranno l'accesso ai Mondiali. Le seconde classificate e le quattro migliori squadre della Nations League, che non si sono qualificate direttamente, parteciperanno a un playoff di andata e ritorno per conquistare un posto nella competizione che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.