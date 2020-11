Nations League – Italia-Polonia 2-0: azzurri primi nel girone / News

Italia-Polonia 2-0, vittoria convincente per gli azzurri

ULTIME NOTIZIE ITALIA NEWS – Grande vittoria per l'Italia, che vince e convince contro la Polonia. In un match che valeva il primo posto nel girone di Nations League, gli azzurri hanno comandato per tutto il match, rifilando un secco 2-0 agli avversari. Dopo un gol annullato a Lorenz Insigne, Andrea Belotti conquista un rigore, poi trasformato alla grande dal solito Jorginho. Nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Goralski, partita completamente in discesa. Nel finale arriva il raddoppio di Domenico Berardi, che chiude definitivamente il match.