Nations League – Italia-Belgio 2-1, traversa per Saelemaekers / News

Buona la prova di Alexis Saelemaekers in occasione di Italia-Belgio, finale per il 3^ posto di Nations League. Una traversa per il rossonero

Renato Panno

Continua l'ottimo momento di forma per Alexis Saelemaekers. Il giocatore del Milan è stato impiegato dal primo minuto dal CT del Belgio Roberto Martinez nella finale per il 3^ posto di Nations League contro l'Italia. Una prova che ha sottolineato ancora una volta la crescita del classe 1999, che ha impensierito la retroguardia azzurra giocando tra le linee. Da segnalare anche la traversa colpita al 25' minuto a Gianluigi Donnarumma battuto.