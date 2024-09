Successo storico per l’Italia: non vinceva in Francia da 70 anni

L'Italia inizia con il piede giusto la sua avventura in Nations League , determinata a riscattare l'eliminazione agli ottavi di Euro2024 e un torneo deludente. L'avvio contro la Francia è sconvolgente, con il gol di Bradley Barcola dopo soli quattordici secondi, ma poi arriva la rimonta e l'esaltazione: Federico Dimarco e Davide Frattesi capovolgono il punteggio, e Giacomo Raspadori segna il terzo gol. Primi tre punti conquistati dagli azzurri, che lunedì affronteranno Israele per cercare di ottenere il secondo successo.

Vittoria storica

L'Italia conquista una vittoria in Francia dopo 70 anni. È un successo netto e clamoroso per gli azzurri di Luciano Spalletti, che si riprendono alla grande dopo la delusione dell'Europeo. E tutto questo nonostante un avvio di gara molto difficile. Tutti entusiasti di questa Nazionale ritrovata: su X, il giornalista Fabio Ravezzani si esprime così riguardo al successo azzurro: "Finalmente l’Italia gioca da squadra e ottiene una vittoria impronosticabile. Bravi tutti meno Pellegrini e Di Lorenzo. Fantastici Di Marco, Frattesi, Tonali e Ricci. Anche Raspadori e Retegui sembravano bomber veri. Non svegliateci per favore".