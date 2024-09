Il secondo tempo di Francia-Italia

Chi di gol nei primi minuti ferisce, di gol nei primi minuti perisce. A partire meglio nel secondo tempo è senza dubbio l'Italia, che pronti via trova il vantaggio. Giacomo Raspadori serve sulla trequarti Mateo Retegui, che trova a centro area Davide Frattesi. Il mediano dell'Inter in estirada arriva sulla sfera e supera Mike Maignan. A quel punto per i transalpini vanno immediatamente a caccia del pareggio, ma è ancora il nerazzurro ad andare vicino al gol con un colpo di testa su corner. L'estremo difensore del Milan compie un miracolo dei suoi e allontana la minaccia. Gli Azzurri fanno in tempo a trovare anche la rete del 3-1 con Giacomo Raspadori, ottimamente servito da Destiny Udogie. Per il resto non ci sono state altre occasioni né da una parte né dall'altra e la sfida si conclude così.