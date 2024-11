Nations League: pareggio amaro per Theo Hernandez e Mike Maignan

Il gol di Sandro Tonali è l'unico segnato nel Gruppo 2 della Lega A della Nations League , un gruppo che comprende Italia, Belgio, Francia e Israele . La partita dei francesi Theo Hernandez e Mike Maignan , invece, si è conclusa con un pareggio amaro: lo 0-0 contro Israele . Un risultato molto amaro, soprattutto per i due milanisti , protagonisti della sfida. Questo pareggio, infatti, rappresenta anche il primo punto per Israele nella competizione.

I due rossoneri hanno offerto una prestazione discreta, ma non particolarmente brillante. Mike Maignan ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra, correndo pochi rischi dietro, mentre Theo Hernandez ha spinto sulla fascia, ma senza eccedere. La sfida contro Israele non è stata memorabile per loro, ma tutto sommato hanno svolto il loro compito senza commettere errori gravi.