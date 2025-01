Video virali Milan 2024: Camarda canta, Leao lo sfotte così

Camarda a inizio stagione si è esibito in un canto dei Ricchi e Poveri e Rafa Leao lo ha preso in giro così: ecco il video

Quella in corso è la prima vera stagione in prima squadra per Francesco Camarda, che l'anno scorso aveva esordito, ma che adesso è in pianta stabile con i grandi, tra cui Rafa Leao, che lo ha preso sotto la propria ala protettiva. Il 2008 ha un rapporto speciale con il portoghese, nonostante sia un classe 1999 e quindi abbia ben 9 anni in più. Rafa Leao si sta comportando da fratello maggiore, aiutandolo nell'inserimento e sostenendolo.