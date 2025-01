Video virali 2024: Gattuso show. L’ex Milan litiga con un avversario

Tutti conosciamo Gennaro Gattuso, passato alla storia più per la propria grinta che per la propria qualità. Uno che ha fatto le fortune del Milan di Carlo Ancelotti per la voglia di vincere, il carattere e la cattiveria agonistica che ci ha messo in ogni secondo della carriera. Le qualità, a dispetto di ciò che credono i più (acciecati proprio dalla mole di grinta di Ringhio), non gli sono mai mancate più di tanto, ma Gattuso è pur sempre un focoso e a quanto pare la pila non si è ancora scaricata, neanche adesso che fa l'allenatore.