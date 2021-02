Napoli, Vieri attacca De Laurentiis: “Ma che uomo sei? Gattuso è bravo!”

Napoli, Vieri difende Gattuso e attacca De Laurentiis

L’ira di Christian Vieri contro Aurelio De Laurentiis. Non è il titolo di un film, ma è il riassunto dell’ultima puntata della ‘Bobo Tv’ in diretta su ‘Twitch’. L’ex attaccante del Milan, fra le altre, ha attaccato apertamente il presidente azzurro per la gestione del caso Gennaro Gattuso. Uno scontro che, inevitabilmente, lascerà strascichi importanti per il futuro della panchina partenopea. Ecco le sue parole insieme ai suoi amici Daniele Adani e Nicola Ventola: “Ma cosa fanno a Napoli? Ma questo De Laurentiis cosa fa? Ha chiamato Benitez e sembra che ne abbia sondati altri tre o quattro. Ma che uomo sei? Rino è bravo, al suo posto avrei dato le dimissioni. Non si può lavorare così. Prima gli voleva far firmare il rinnovo del contratto e poi dopo un paio di settimane si mette a chiamare altri allenatori. Se non vinceva contro il Parma che succedeva? Quest’anno Rino non ha mai avuto Osimhen e Mertens. Ma di cosa parliamo? Dovevo fare gol io? Questi sono fuori di testa”. Ecco il video:

