Napoli, Spalletti può sorridere: un attaccante recupera per il Milan

La pausa imposta ai campionati per dare spazio alle Nazionali è ancora in corso, ma gli appassionati di calcio sono già in fermento, perché alla ripresa della Serie A ci sarà un big match di importanza capitale. Domenica 2 aprile alle ore 20:45 andrà infatti in scena l'incontro tra Napoli e Milan, il primo di tre che si giocheranno in 16 giorni.