Napoli, ricorso respinto: Spalletti tornerà in panchina contro il Milan

Decisione confermata per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli, in occasione della gara contro il Sassuolo, era stato squalificato per due giornate per "espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell'arbitro". Dopo aver saltato la partita contro l'Atalanta, sarà costretto a guardare la sua squadra dalla tribuna anche contro l'Empoli. Il club azzurro aveva presentato ricorso per dimezzare la squalifica, ma la Corte Sportiva d'Appello ha respinto la richiesta al mittente. Spalletti tornerà al suo posto contro il Milan, nel big match in programma domenica 19 dicembre.