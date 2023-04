Napoli, il report dell’allenamento: lavoro in palestra per Osimhen

(fonte: sscnapoli.it) - Dopo il successo a Lecce, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno svolto partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra. Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. La squadra osserverà riposo nella giornata di domani. Milan, c’è un problema in attacco: male le riserve, Giroud unica garanzia