Napoli, Osimhen positivo al Covid: è asintomatico e in isolamento

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è risultato positivo al Covid. Il nigeriano deve negativizzarsi prima di tornare in Italia

Non c'è pace per Victor Osimhen. Dopo il brutto infortunio allo zigomo ecco arrivare la positività al Covid. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli: "La SSC Napoli Spa comunica che il giocatore Victor James Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità".