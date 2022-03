Napoli-Milan, rossoneri quasi perfetti in trasferta finora

Si avvicina Napoli-Milan, con il Diavolo che giocherà in trasferta, dove ha fatto sempre benissimo. Ecco alcuni dati a riguardo.

Si sta giocando proprio in questi minuti Napoli-Milan, ventottesima giornata del campionato di Serie A e quindi il Diavolo gioca in trasferta. Lontano da San Siro gli uomini di Stefano Pioli sembra proprio che rendano al meglio. Sia i risultati che le prestazioni sono state nettamente superiori e, inoltre, in Serie A nessuno ha fatto meglio. Infatti ci sono addirittura due dati che sottolineano come i rossoneri si trovino molto meglio lontano da casa. I rossoneri, che hanno perso una sola partita in trasferta nel corso di questo campionato, hanno il miglior attacco esterno della Serie A 2021/22 con 31 reti realizzate. Segui live Napoli-Milan con la nostra cronaca testuale >>>