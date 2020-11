Napoli-Milan, rossoneri imbattuti da 14 trasferte / Serie A News

Napoli-Milan, il dato sulle trasferte rossonere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno a Napoli-Milan, big-match della 8^ giornata di Serie A. La trasferta partenopea è storicamente ostica per i rossoneri, che non vincono al San Paolo dalla stagione 2010/2011. Di contro, però, c'è l'imbattibilità del Diavolo in trasferta in tutte le competizioni, che dura da ben 19 partite (14V, 5N). I rossoneri non fanno meglio da febbraio 2004 sotto la guida di Carlo Ancelotti (15 partite in quel caso).