Napoli-Milan, Pioli spinge: rossoneri a caccia di conferme

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel mondo del calcio pre lockdown il Milan di Stefano Pioli non era mai riuscito a battere una squadra che lo precedeva in campionato. Ebbene dopo la sosta forzata i rossoneri si sono imposti contro la Roma, la Lazio e in ultimo la Juventus. Questa sera la banda di Ibrahimovic & co ha messo nel mirino anche il Napoli, dove il Milan non vince da ben 10 anni (25 ottobre 2010).

Ma Pioli ha grande rispetto per l’avversario: “Abbiamo ripreso bene dopo la pausa ma abbiamo recuperato solo un punto dal Napoli. Noi abbiamo migliorato la squadra da gennaio in poi con arrivi importanti, adesso bisogna affrontare una squadra forte con convinzione. Nessuno dei miei giocatori sta pensando al 3 agosto ma a pensare a dare il massimo fino alla fine”.

Le voci su Ralf Rangnick continuano a tenere banco, ma sul suo futuro Pioli non ha voluto sbilanciarsi: “Non so se il club abbia già deciso. Non è una mia preoccupazione né dei giocatori. L’unica preoccupazione è fare bene. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro iniziato ad ottobre, noi e il club dobbiamo rimanere soddisfatti”.

Belle le parole spese dal tecnico emiliano per Rafael Leao nonostante questa sera comincerà ancora dalla panchina: “Il talento è innato, ma va coltivato e allenato. Sta entrando bene, sta dando un apporto importante alla squadra. Non è importante il minutaggio ma la qualità del minutaggio. Darà le soddisfazioni, arriverà anche per lui il momento di giocare dall’inizio”.

INTANTO IL SUO AGENTE HA PARLATO CON ALCUNE SQUADRE: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓