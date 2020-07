Napoli-Milan, Pioli conserva due frecce: Paqueta e Leao armi dalla panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera, alle ore 21:45, allo stadio San Paolo andrà in scena Napoli-Milan, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Una partita chiave, importantissima, l’ultima di un trittico horror che ha visto i rossoneri impegnati contro Lazio e Juventus. Probabilmente contro ogni pronostico, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato due vittorie in queste complicatissime sfide e si prepara per l’ultima delle tre, con la speranza di conquistare un’altra. Un ulteriore successo darebbe un’iniezione di fiducia incredibile ad un ambiente depresso fino a pochi mesi fa.

L’allenatore rossonero ha scosso una squadra con poco mordente e concretezza, rendendola consapevole dei propri mezzi. Vincere tre partite su tre contro squadre più in alto in classifica (Roma, Lazio e Juventus) non può essere un caso, ma c’è ancora da lavorare per guadagnarsi un posto in Europa League. Pioli potrebbe confermare la formazione scesa in campo contro la Juventus, ad eccezione di Hakan Calhanoglu, che ritornerà titolare a scapito di Lucas Paqueta, che partirà dalla panchina.

Il brasiliano sarà un’arma in più a gara in corso, come già ampiamente dimostrato nelle precedenti gare, affrontate con carattere, tecnica e determinazione. Attenzione però a novità dell’ultimo minuto, visto il ballottaggio vivo con Alexis Saelemaekers. Discorso diverso per Rafael Leao, visto che Pioli non lo reputa ancora pronto per giocare dal primo minuto, ma che ha timbrato il cartellino 3 volte nelle ultime 5 partite da subentrato. Questo è lo spirito giusto, il tecnico milanista ha sempre ribadito l’importanza dell’impatto della panchina in un match: “Non è importante il minutaggio, ma la qualità dello stesso” ha affermato Pioli in conferenza stampa. Entrambi i calciatori sembrano aver recepito il messaggio e anche stasera potranno essere delle frecce in più nell’arco rossonero.

